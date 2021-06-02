韓國外交部召見日本公使　抗議涉慰安婦和領土問題

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-06-02 08:46

韓國外交部亞太局局長李相烈6月1日召見日本駐韓國大使館總括公使相馬弘尚，就日方涉「慰安婦」發言和東京奧運官網錯標獨島為日本領土問題提出抗議。

日本外務大臣茂木敏充日前指責韓國政府應對《韓日慰安婦協議》的立場搖擺不定，並同意自民黨議員有村治子提出的「慰安婦無異於韓國戰爭時期慰安隊」的説法。

韓聯社引述韓國外交部一名官員就此反駁稱，期間立場反覆動搖的是日本，日本政府表現出的行動與2015年簽《韓日慰安婦協議》和1993年發表「河野談話」之際的痛感責任和謝罪反省精神背道而馳。

該名官員指出，日本政府應認識到基於錯誤的歷史認識觀出發永遠解決不了「慰安婦」問題，並敦促日本政府謙虛接受歷史事實，深刻反省。他還強調，日軍強徵「慰安婦」是不爭的歷史事實，受害者的鮮活證言比任何文件都更確鑿有力。

對於獨島問題，日本於東京奧運官網的火炬傳遞路線圖將獨島標記為日本領土，韓國政府早於2019年7月就對此提出抗議並要求刪除，但日方一直拒絕糾正。東京奧組委之後更換路線圖，默認尺寸的情況肉眼無法看到獨島標註，但放大畫面時仍然能發現獨島位置標出的小點。韓國外交部5月24日再次要求日方立即糾正相關資料，但日方堅持無法接受的立場。

韓國外交部發言人崔泳杉6月1日出席記者會表示，韓國政府密切關注相關情況，嚴厲應對日方類似舉措。