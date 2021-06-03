新冠肺炎｜美國情報界要如何追查病毒源頭

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-03 00:00

美國總統拜登（Joe Biden）指示情報機構調查新冠病毒（SARS-CoV-2）源頭。美國情報界人士6月1日分析追美國情報界將要如何調查。

美國之音（VOA）6月1日報道，美國情報界人士認為，調查工作將啓動整個情報界的資源，收集包括武漢病毒研究所的衞星圖像和原始數據，各部門還需將情報整合、重複檢驗，90天的時間並不寬裕。

美國前五角大樓情報分析師加勒特（Dan Garrett）説，這項任務會動用整個情報界的資源，其中包括人力、技術以及科學能力，拜登還特別呼籲美國國家實驗室援助。

加勒特表示，自3月以來，新的資料浮出水面，顯示實驗室泄漏理論有一定的可能。他指，除了媒體的報道以外，針對世衛組織中國調查小組收集的數據，也會有其他問題出現。

他認為，那次調查（於疫情爆發後）一年多後才得以進行，中國政府基本非常強硬阻止世衛組織、美國疾病控制和預防中心以及國際社會更早的時間進入中國調查。許多研究人員聲稱，他們無法訪問原始數據或許多其他記錄。因此，拜登可能試圖命令情報界找出其中一些問題的答案，試圖填補其中一些我們所謂的空白。

哈德遜研究所中國戰略中心主任白邦瑞（Michael Pillsbury）稱，這次調查中，不同的情報部門會將各自收集的情報綜合起來。他認為，調查會圍繞幾個關鍵問題進行，首先是新冠病毒的屬性，這種病毒是實驗室培養的還是自然產生的。

白邦瑞說，更重要的問題是中國政府是否曾經掩蓋新冠疫情，這牽扯到習近平什麼時候得知這種病毒的出現。2020年2月疫情爆發之初，湖北省衛健委黨組書記張晉和主任劉英姿因為防控疫情不力而雙雙被免職。