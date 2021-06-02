習近平倡為國家塑造可信可愛形象　美媒：中國外交或發生變化

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-02 18:02

中國國家主席習近平5月31日在一次會議上就中國外宣提出多個要求，包括努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象，美媒認為，中國的外交可能即將發生變化。

新華社6月1日報道，中共中央政治局5月31日就加強中國國際傳播能力建設進行第30次集體學習，習近平在主持學習時強調，講好中國故事，傳播好中國聲音，展示真實、立體、全面的中國，是加強中國國際傳播能力建設的重要任務，又指要展示真實、立體、全面的中國，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。

習近平要求花大力氣改善中國的國際傳播。（新華社）

彭博社6月1日報道稱，習近平敦促中國官員為國家創造「可信、可愛、可敬」的形象，這一跡象表明，北京方面可能正在尋求緩和其強硬的外交方式。報道稱，這些言論表明，在美國總統拜登（Joe Biden）致力於改善美國與盟友關係之際，習近平可能正在反思中國在全球舞台的交流戰略。

美國有線新聞網絡（CNN）6月2日指，習近平希望與世界交朋友，但北京無法擺脫其「戰狼」的習慣。報道認為，中國目前在世界許多地方都存在嚴重的形象問題，皮尤研究中心（Pew Research Center）2020年底的一份報告發現，在歐洲、北美和東亞的14個受調查國家中，大多數國家對中國持負面看法。

CNN稱，習近平可能希望中國向世界伸出友誼之手，但中國外交部的「戰狼」仍在咆哮，許多國家可能不願意冒險。