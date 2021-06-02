新冠肺炎｜福奇電郵紀錄曝光　曾與高福互表支持「一起渡過難關」

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-02 18:48

在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，中國與美國官員之間唇槍舌劍，美國前總統特朗普（Donald Trump）更是多番指責中國導致疫情爆發。不過美國公開一批美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）在2020年初的電郵紀錄，顯示他與中國疾控中心主任高福是老朋友，兩人互相表達支持，除了高福慰問福奇，福奇也在回應時強調「我們會一起渡過難關的。」

《華盛頓郵報》2021年6月1日報道，他們引用《資訊自由法》，取得福奇在2020年3至4月期間的866頁電郵紀錄。當中顯示，高福與福奇在電郵中向對方表達支持。

高福的慰問

報道提及，美國期刊《科學》（Science）曾引述中國高級衛生官員報道，美國及其他西方國家沒有叫民眾戴口罩，是「一大錯誤」。高福當時擔心這個報道會令老朋友福奇難過，他於是在2020年3月28日向福奇發電郵，提及「一大錯誤」只是記者的用詞，他不會用這些字句來談論其他人，希望福奇明白。

高福寫道：「讓我們合作，將新冠病毒趕離地球。」福奇回覆道：「我完全明白，沒問題，我們會一起渡過難關的。」

「儘管世上有一些瘋狂的人」

報道指，福奇2020年曾遭特朗普支持者威脅，他們怪責福奇支持實施社交距離措施，導致學校停課、經濟下滑、以及威脅特朗普的連任機會，高福2020年4月8日在電郵中慰問福奇，他寫道：「我看到一些新聞（希望它們是假的），提及你受到一些人的攻擊。希望你面對這種非理性的情況時能安好。」

福奇3天後回應道：「感謝你的善意，儘管世上有一些瘋狂的人，但一切都很好。」

福奇因疫苗夜不成眠

福奇現年80歲，他依然是美國政府內負責抗疫工作的重要人物，報道指，除了高福外，亦有其他人慰問福奇，他在疫情期間試過一天內收到約1,000封電郵，這些郵件從各界人士發出，想問福奇不同的問題。

美國2020年4月14日有近3,000人死於新冠肺炎，美國陸軍醫療指揮部一名高層官員當日向福奇發電郵，問他：「是甚麼與新冠肺炎有關的事情，令你夜不成眠？」福奇稱：「我以前曾說過，呼吸道感染大流行的機會令我夜不成眠。現時我們正經歷此事，目前令我夜不成眠的事是應對疫情的事，其中一大部份是研發一種有效的疫苗和治療方法。」