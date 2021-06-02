傳東盟高層即將赴緬甸　會晤緬軍領導人

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-06-02 23:02

緬甸局勢依然緊張，緬甸《金鳳凰報》6月2日報道，東盟主席和秘書長計劃本周前往緬甸，與軍方領導人等相關人士舉行會晤。另有國際人權組織發表報告指，東盟難以單獨解決緬甸問題，而印度的角色也很重要。

報道引述消息人士稱，2021年的東盟主席、汶萊外交部第二部長優素福（Erywan Yusof）和同樣來自汶萊的東盟秘書長林玉輝，將定於本周與緬甸軍方領導人以及其他利益相關者會面。

▼緬甸軍方2月發動政變後，民眾示威抗議的情況▼

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與此同時，國際人權與安全論壇 （IFFRAS） 的最新報告指出，事件反映東盟難以單獨解決緬甸的人權侵犯問題和民主局勢。

IFFRAS的報告指出，自2月1日以來，緬甸政治持續動盪，人道主義危機對東盟構成了挑戰，這使東盟很難找到解決緬甸問題的方案。

IFFRAS還特別提到印度也受緬甸局勢影響，指出「印度和緬甸之間的主要聯絡是生活在緬印邊境兩側人民的文化和種族聯絡，這些種族紐帶是兩國人民擁有相似歷史文化的生動象徵」。

IFFRAS 總結報告稱，其目標是東盟和印度之間共同努力，解決日益嚴重的人道主義危機，這是結束緬甸暴力的兩個關鍵步驟：和平與持久解決。