被揭每月早餐津貼高達850歐元　芬蘭總理馬林稱未有違規

撰文： 曹洋 最後更新日期： 2021-06-03 11:34

芬蘭《晚報》（Iltalehti）5月30日披露，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）一家居於官邸期間每月早餐開支高達850歐元，並質疑馬林是否有權享有相關福利。馬林則回應指，自己遵守了有關規定。

《晚報》最初於5月26日估計，馬林的早餐津貼達到每月300歐元，後來報道稱津貼實際是每月850歐元，為原本估算的近三倍。

總理辦公室31日確認，2020年1月至2021年5月，馬林入住總理官邸使用餐飲服務的費用為14,363.20歐元，平均每月費用845歐元。辦公室解釋，費用包括早餐和冷盤食物。

早餐津貼福利以往都有提供給總理，但只有少數人使用福利。報道指，馬林的早餐開支較以往總理的開支都要大，而且有關收據未有公開，因此只有官邸職員知道馬林一家實際所購買的食物。

報道還質疑早餐津貼福利本身是否合法。總理辦公室引述《部長薪酬和津貼法案》指出，總理將獲提供國有的住屋，國家將負責維修等開支。不過條文未有提到食物。辦公室還引述另外一條條文指，根據總理辦公室的決定，部長可以獲得與部長職責相關的合理額外費用報銷。《晚報》要求辦公室提供列明國家將負擔食物開支的官方決定，但未獲有關文件。

芬蘭總統有權享受與上述法案所述完全相同的福利，但報道指，總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）是自行承擔伙食費。

馬林31日較早時接受芬蘭廣播公司（YLE）採訪時表示，她就任時有人向她解釋相關規定，認為自己有遵守規定。她說：「我當然不知道早餐補貼有什麼不明確的地方。」她指出，許多前任總理也曾享用補貼，但表示這些規則有必要進行更新。

赫爾辛基警方5月28日表示，他們已經決定調查此案，看看其中是否有不當行為。他們表示，調查將針對馬林下屬工作人員的行為，而不是總理本人。

跟歐洲其他國家一樣，芬蘭政府過去也曾因為報銷醜聞捲起政治風波。2020年，芬蘭財政部長庫爾穆尼（Katri Kulmuni）被揭用公帑進行，後來辭職。

就目前而言，有專家認為馬林關於食物津貼的問題不太可能讓她下台。芬蘭奧布學術大學（Åbo Akademi）政治學者格倫隆德（Kimmo Grönlund）接受芬蘭廣播公司採訪時表示：「我個人認為，到目前為止所曝光的補貼總數是很小的一件事」，「她說已經申報津貼，並且從現在開始將自己支付早餐費用。」