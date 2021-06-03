美國逾4成人完成接種2劑疫苗　專家指未能鬆懈：南部接種率低

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-03 16:19

美國繼續安排民眾大規模接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗，目前當地已有逾5成人至少接種1劑疫苗、逾4成人完成接種2劑疫苗，但專家認為疫情反彈的風險仍在，尤其是南部州份的接種率遠低於北部。

根據《紐約時報》統計，美國整體人口中，目前有51%已接種至少1劑疫苗，41%人口完成接種；若計算18歲或以上人口，則有63%接種至少1劑疫苗，52%完成2劑接種。

隨着施打疫苗的人口比例上升，多州已放寬抗疫措施，但美國疫苗專家、醫生霍特茲（Peter Hotez）就表示，南部的接種率遠低於北部，認為南部在這個夏天疫情反彈的風險高。

Nationally yes Dr Jha, but here in the South we’re woefully behind. Very few getting vaccinated, Louisiana Mississippi Alabama, literally at one-half the vaccination rate of Vermont or Massachusetts. Our nation’s vaccination heat map looks like a Union-Confederacy map from 1861 https://t.co/Q71eeD6NMd — Prof Peter Hotez MD PhD (@PeterHotez) May 29, 2021

根據統計，美國南部州份如密西西比（Mississippi）的接種至少1劑比率為36%，較全國的平均數51%相差15個百分點。至於最高則為北部的佛蒙特州（Vermont），達到71%。

英國牛津大學全球公共政策副教授黑爾（Thomas Hale）接受《海峽時報》訪問時指，美國與以色列相似，都是採取大規模接種疫苗手段以壓制疫情，但當中藏着兩個前設，一是假定沒有變種病毒株能夠明顯地打敗疫苗，二是假定接種率會一直上升。

黑爾認為，美國有為數不少的人仍對疫苗存有疑慮，他們因政治、文化或其他原因抗拒施打疫苗，這將會成為明顯的弱點。

▼想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：