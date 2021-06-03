東京奧運｜禁肢體接觸但歡迎「人與人連結」？選手村派避孕套惹議

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-03 16:36

日本東京奧運即將在7月23日揭幕，東奧大會以防疫為由，明文規定選手應避免擁抱與握手等的肢體接觸。但有日本傳媒發現，東奧選手村同時免費提供16萬個避孕套，被指有如鼓勵「親密運動」，與防疫措施背道而馳，引起爭議。

圖為5月31日，為於東京晴海區的選手村。（Reuters）

東京奧運以防疫為由，在規則手冊中寫道，包括選手的奧運參加者們，應避免擁抱與握手等肢體接觸，互相保持2米以上的距離，防止傳染。

不過有外國媒體發現，東奧大會準備在選手村免費提供16萬個避孕套，引起質疑：官方禁止選手肢體接觸，卻免費提供避孕套，有如鼓勵「親密運動」，與防疫措施背道而馳。

「讓你帶回國使用」

根據日本奧委會的回應，免費避孕套的目的不是讓人即場使用，而是「讓你帶回國使用」，有如紀念品一樣。中國大陸媒體網易揶揄道，這表示避孕套如同贈送觀光客朱古力，讓遊客帶回家。

奧運在選手村免費提供保險套始於1988年漢城奧運，目的是為了愛滋病。運動員會在奧運期間「大解放」是公開的秘密。美國金牌泳手洛捷迪（Ryan Lochte）曾接受ESPN訪問，說道有70至75%的奧運選手在大會期間都會發生性關係，而避孕套成為必需品。事實上，2000年悉尼奧運一開始只準備了7萬個避孕套，但因發現不足夠而要增購2萬個，可見使用量大。

日本亦因疫情實施防疫限制，不少地方政府要求要求餐廳不得提供酒精飲料，避免群聚。但奧運選手可以攜帶酒類進入選手村，也可以在勝利派對上點酒，有批評認為日本民眾要為防疫受到各種限制，奧運選手卻有「特權」。