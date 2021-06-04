拜登新政｜美國總統傳為保基建法案　改推最低稅率15%

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-04 12:49

財聯社6月4日援引美國當地媒體報道，知情人士稱，美國總統拜登在周三（6月2日）與共和黨議員的會談中提出願意大幅調整企業稅改革方案，以換取共和黨支持他的1萬億美元基建法案。

根據拜登周三的提案，在放棄大幅提高企業稅率的同時，將設置15%的最低稅率，使得那些盈利頗豐但不怎麼交稅的跨國公司承擔稅負。

在稅負這件事情上，美國兩黨都有不可觸碰的紅線。民主黨方面需要履行競選時「不向年收入40萬美元以下的美國人增稅」的承諾，而共和黨方面將2017減稅法案視為重要經濟成就，不願意做出讓步。

據報道拜登經過妥協後調整的《美國就業法案》依然達到1萬億美元，遠遠高於共和黨領導人願意支持的2570億美元水平，同時白宮依然減持通過加稅來資助財政刺激計劃的方向。共和黨方面一直要求政府重新分配疫情救濟法案中未使用的經費，但白宮方面對於這筆大約700-750億美元的資金沒有太大興趣。

根據日程，雙方將在周五（6月4日）繼續就這一事項展開談判，消息人士稱共和黨領導層正在考慮是再提出一份新的基建計劃，或是直接從談判中抽身。

對於拜登而言，民主黨在國會的優勢使得其可以考慮嘗試在沒有共和黨支持的情況下通過財政法案，但這也需要所有民主黨參議員集體同意。但目前包喬·曼欽在內的民主黨議員並不願意放棄取得兩黨合意的機會，這也使得拜登難以集齊必須的50票。