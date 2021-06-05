美國上市公司會計監督委員會PCAOB主席被炒

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-05 15:25

彭博社報道，由主席根斯勒（Gary Gensler）領導的美國證券交易委員會（SEC）今天突然解僱了美國最高會計監管機構杜恩克（William Duhnke）。財經媒體認為此舉肯定會取悦要求徹底改革監管機構的投資者倡導者和進步人士。

美國證券交易委員會在6月4日（周五）的一份聲明中宣布解除美國上市公司會計監督委員會（Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB）主席杜恩克的職務。他被PCAOB董事會成員德帕爾（Duane DesParte）取代。

根斯勒和美國證券交易委員會的政治任命專員投票批准了這一變化。該機構目前擁有3名民主黨成員和兩名共和黨成員，但沒有公佈統計數據。兩位共和黨委員發表聲明反對杜恩克被解僱。

杜恩克的批評者辯稱，他對監管機構管理不善，對會計師事務所過於友好。

根斯勒的決定可能會激起黨派對PCAOB的爭論，PCAOB是一個在華盛頓以外鮮為人知的準政府監管機構。在涉及安隆公司和世通公司的會計醜聞之後，國會通過2002年薩班斯-奧克斯利法案創建了PCAOB，儘管民主黨人和共和黨人長期以來一直在爭奪其在監管審計公司方面的領導地位和作用。