「維吾爾特別法庭」英國舉行　中國稱是「謊言製造機」

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-05 16:17

民間成立的「維吾爾特別法庭」（Uyghur Tribunal，前稱維吾爾獨立法庭）6月4日起一連4天在英國倫敦舉行首輪聽證會，以評定中國是否有侵犯新疆維吾爾族人人權的行為，以及它們是否構為種族滅絕。

來自烏魯木齊市的烏茲別克裔教師西迪克（Qelbinur Sidik）4日出席聽證會。她是第一位作證的證人。她稱自己在共產黨籍的管理人員要求下，2016年在「再教育營」教授普通話。

她稱營中的學生在上課數小時期間被戴上鐐銬，此外守衛不把人當成人看待。她稱有女子受虐、被強姦甚至輪姦的情況；她說這是她目擊或是曾經歷的事。西迪克自稱已被強迫絕育。

圖為6月4日，維吾爾族法庭在英國倫敦舉行聽證會。（AP）

「法庭」由世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）以及個人捐款所資助，它不隸屬於任何政府，亦沒有權力對中國進行懲罰或制裁。

第二輪聽證會9月舉行。聽證會9名陪審員，當中包括律師及人權專家等，擬在12月就中國是否進行種族滅絕發表報告。

中國稱法庭製造謊言

中國外交部發言人趙立堅5月26日回應事件，強調所謂「維吾爾特別法庭」既不能代表廣大維吾爾族民眾，也根本不是什麼「法庭」，而是個謊言製造機。這個謊言製造機是臭名昭著的反華分裂組織「世維會」勾結反華勢力拼湊出來的，專門生產推銷謊言，攻擊抹黑新疆，干涉中國內政，其最終目的就是為了「以疆制華」。

他稱這個所謂「法庭」根本不是大家所理解的「司法機構」或「司法程序」，不過是別有用心的人自己創立，毫無嚴肅性和權威性，本質上是披着法律外衣的拙劣輿論把戲，打着所謂「法庭」的幌子掩人耳目，譁眾取寵，藉此攻擊抹黑新疆，干涉中國內政，既荒唐又非法。

他也指出「法庭」的設立根本沒有法律依據。除此以外，任何國家、組織或個人都沒有資格和權力隨意認定別國犯有滅絕種族罪。他也指「法庭」是一個由「世維會」和西方反華勢力合謀成立的違法組織，根本無權搞什麼「聽證會」，遑論妄圖對一項極其嚴重的國際罪行進行指控認定。如此行徑，不僅是對中國新疆的污衊和挑釁，更是對國際法的嚴重玷污，也是對歷史上所有滅絕種族罪受害者的公然褻瀆。