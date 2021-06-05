普京談一帶一路　稱願與中國加強歐亞經濟聯盟

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-05 17:27

俄羅斯總統普京6月4日在聖彼得堡國際經濟論壇上通過視像連線會見世界主要通訊社負責人，就國際熱點問題展開討論。

新華社6月5日稱，普京高度讚揚俄中關係，指出俄中擁有廣泛共同利益，是雙方深化合作的重要基礎。他相信到2024年雙方有望實現雙邊貿易額提升至2000億美元的目標。俄方願同中方加強歐亞經濟聯盟同共建「一帶一路」對接。兩國將繼續在國際舞台加強協調配合，維護共同利益。

對於即將舉行的俄美總統會晤，普京預計不會有任何突破進展。但他相信俄美之間有共同利益，希望會晤具有建設性。普京表示，美方的許多措施對俄美關係產生負面影響。他希望美國尊重俄羅斯的利益，以便兩國關係正常化。俄羅斯不打算徹底放棄美元作為儲備貨幣和國際支付貨幣。普京指出，俄羅斯不會用先進的武器製造威脅，只想保持領先狀態。

聖彼得堡國際經濟論壇：圖為6月4日，俄羅斯總統普京在聖彼德堡以視像方式，與美聯社總裁兼行政總裁談話。（AP）

普京同時認為，俄羅斯與印度在經濟、能源、高科技、農業以及武器製造方面都有良好互動。

關於南千島群島（日本稱北方四島）領土爭議，普京表示，蘇聯和俄羅斯都沒有同意將這些島嶼給日本。俄羅斯還考慮在憲法中規定禁止轉讓領土。

普京表示，俄羅斯在抗擊疫情方面的投入佔國民生產總值的4.5%，並以最快速度研製註冊了疫苗。他呼籲世界共同努力抗擊疫情，並強調共同抗擊疫情應讓各國擺脫出於政治動機的相互限制。

普京還就俄羅斯與英國、德國、卡塔爾關係等問題回答了提問。