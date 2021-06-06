G7財長首肯的全球企業稅最低15%　如何堵塞避稅漏洞？

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-06 02:05

七國集團（G7）財政部長6月5日宣布就全球企業稅率最低為15%達成協議，目的是讓跨國企業尤其是科技巨頭，就它們應繳的稅金付足，而不是輕易將利潤轉移至稅率低的司法轄區，以及導致一些國家競相降低企業稅吸引外企到當地落落腳。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）4月首次提出，推動全球最低企業稅稅率為21%，遠高於經濟與合作發展組織（OECD） 討論的12.5%。後來因多國反應，華府5月下旬稱願接受至少為15%的全球最低企業稅率，這才獲法國、德國及意大利等支持。

G7財長會：圖為6月4日，英國財相辛偉誠（左一）、美國財長耶倫（背向鏡頭者），以及加拿大財長方慧蘭在倫敦蘭開斯特府進行G7財長會時談話。（AP）

什麼是全球最低企業稅？

許多獲利甚豐的跨國企業，因在低稅率的司法轄區落腳，例如眾多科企已湧往愛爾蘭設立歐洲總部，它們因此只需繳納極少稅金。此外一些公司愈來愈多把來自無形來源的收入如藥物專利、軟件以及知識財產的版稅，轉移至一些低稅率的司法轄區，讓那些公司避免在原本的國家付重稅。

很多國家都在想辦法阻止這些行為，而「全球最低企業稅」就是為解決這問題創設。

G7財長達成的協議，將為一個現有的、更廣泛的行動供給力量。OECD多年來已在就跨國數碼服務徵稅的規範、遏制稅基侵蝕，以及全球最低企業稅，協調140個國家談判。

OECD及二十國集團（G20）希望在2021年中達成共識。

就全球最低企業稅稅率進行談判技術上是較簡單以及爭議較少，而如國家已達致廣泛共識，對於那些低稅率的國家來說，就更難嘗試阻止協議。

G7財長會：圖為6月4日，英國財相辛偉誠（圖中）與包括美國財長耶倫在內的財金官員，一同在蘭開斯特府出席G7財長會。（AP）

如何徵稅？

全球最低企業稅稅率適用於企業的海外利潤。

假設A公司在A國創立，A公司須以本地企業稅稅率，向A國政府交稅。但如A公司在某一國納稅時的稅率是低，A國政府可將A公司須付稅款，追加至全球最低企業稅稅率，消除公司能通過在某地設立營運據點以減少交稅的「着數」。

OECD稱5月那些政府已對稅收下限的設計大致同意。路透社6月5日引述稅務專家稱這是最困難的部份。其他仍待談判的包括，應否涵蓋投資基金以及地產投資基金、什麼時候實行新稅率以及確保它與美國的稅務改革是兼容。