英國貿易大臣投書澳媒　讚坎培拉抵擋中國「惡性行為」

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-07 20:37

中澳貿易爭端持續升級，英國高官就此在澳媒撰文，批評中國採取了「惡性行為」，並稱讚澳洲對北京採取抵抗措施。

英國國際貿易大臣卓慧思於澳洲媒體發表評論文章，讚揚澳洲抵擋中國的「惡性行為」；並指英、澳兩國正在推動的自由貿易協定，將有助於捍衛以規則為基礎的貿易體系。

澳洲全國發行的大報《澳洲人報》（The Australian）7日刊登英國國際貿易大臣卓慧思（LizTruss）撰寫的評論文章；同時，該報更在今天頭版刊登標題為「盟友致力對抗中國的貿易戰術」（Allies’bid to fight China trade tactics）報道。

內文提到，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）將於下星期前往倫敦，並與英國首相強生（Boris Johnson）會面，預料雙方可望就兩國自由貿易協定簽訂「原則性協議」。

它又提到，英、澳着手推動的兩國自由貿易協定，將會是英國脫歐之後第一項與外國簽訂的重大自由貿易協定。

卓慧思在該報發表的文章中，指英、澳自由貿易協定將有助於捍衛「以規則為基礎的貿易體系」（rules-based trade）。

2021年5月14日，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在悉尼出席午餐會時發表講話。（Getty）

卓慧思又批評，指有些國家採取不公平的國家補貼手段等「惡性行為」（pernicious practices），對「以規則為基礎的貿易體系」造成威脅。

雖然卓慧思並未指明，到底是那些國家威脅到「以規則為基礎的貿易體系」；但卓慧思提到，在中國與澳洲的貿易爭議當中，中國採取了「惡性行為」。

卓慧思讚揚澳洲抵擋中國的「惡性行為」，並形容澳洲為「支持貿易的出色鬥士」（a great pro-trade champion）。

卓慧思呼籲，「信奉自由、公平，以及在糧食和動物福祉等議題上持有高標準，並且價值觀相近的民主國家」應該合作，共同抵抗那些對「以規則為基礎的貿易體系」造成威脅的國家。

卓慧思形容脫歐後的英國為「一個再次能夠自主地推動貿易的國家」；她指英國「全面擁抱澳洲等價值觀相近的盟友」。

卓慧思認為，英國在1970年代加入「歐洲共同市場」（European Common Market），但卻與澳洲等傳統盟友疏遠了；她指這是一項「歷史錯誤」。她相信，英、澳自由貿易協定將會導正這項錯誤，並且鞏固兩國「天然夥伴」（natural partners）關係。