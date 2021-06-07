薩爾瓦多比特幣Bitcoin作為法定貨幣　這人口小國為何那麼敢？

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-07 17:31

據財聯社報道，近日，中美洲小國薩爾瓦多正尋求立法將比特幣合法化，這意味着其可能成為全球首個將比特幣作為法定貨幣的主權國家。

在佛羅里達州舉行的比特幣會議上，薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）宣布，薩爾瓦多將與數字錢包公司Strike合作，使用比特幣技術建設該國的現代金融基礎設施。

布克爾稱：「下周我將向國會提交一項法案，使比特幣成為法定貨幣。」布克爾所在的新思想黨（New Ideas party）控制了該國的立法議會，因此該法案很有可能獲得通過。

而支付平台Strike的創始人麥勒斯（Jack Mallers）則表示，此舉將響徹比特幣世界。麥勒斯稱：「比特幣的革命性之處在於，它既是有史以來最偉大的儲備資產，也是一種優越的貨幣網絡。持有比特幣提供了一種途徑，可以保護髮展中經濟體免受法定貨幣通脹潛在衝擊。」

圖為2021年1月8日，虛擬貨幣比特幣的示意圖。（Reuters）

為何它敢第一個吃螃蟹？

薩爾瓦多是一個位於中美洲北部的沿海國家，也是中美洲人口最密集的國家。截至2019年 ，薩爾瓦多人口約為670萬，工農業經濟基礎較為薄弱。

作為一個以現金為主的經濟體，薩爾瓦多大約70%的人沒有銀行賬户或信用卡。而薩爾瓦多的經濟嚴重依賴移民匯款，移民匯回本國的錢佔薩爾瓦多國內生產總值的20%以上。據外媒報道，有超過200萬薩爾瓦多人生活在國外，但仍與故鄉保持着聯繫，每年僑匯40多億美元。

薩爾瓦多現有的服務機構會對這些國際轉賬收取10%以上的費用，而且轉賬有時需要幾天時間才能到達，有時還需要居民親自取錢。

在這一背景下，比特幣就為薩爾瓦多人提供一種在匯款回鄉時，更加便捷且可以避免高昂服務費的途徑。比特幣具備去中心化、全球流通、交易費用低的特點，這意味着其對於沒有銀行賬户的低收入群體更加便利，成本也更低。

圖為2021年5月3日，薩爾瓦多總統布克爾於聖薩爾瓦多的總統府出席會議。（Reuters）

總統布克爾表示，比特幣合法化在短期內將讓居住在海外的薩爾瓦多人更容易向國內匯款，同時還有助於創造就業機會，幫助在非正式經濟領域工作的數千人提供金融包容性，還有助於促進外界對該國的投資。

與此同時，據外媒評價，現年39歲的薩爾瓦多總統布克爾是一位年輕、精通媒體包裝且擅長塑造流行形象的領導人，所以率先宣布支持比特幣合法化的舉動，有助於其在年輕支持者心中塑造一種創新者的形象。

這不是薩爾瓦多第一次涉足比特幣。今年3月，Strike就在薩爾瓦多推出了移動支付應用，很快就成為該國下載量最高的應用。

據外媒表示，儘管關於比特幣合法化如何運作的細節尚未公布，但薩爾瓦多已經組建了一個比特幣領導團隊，以幫助建立一個以比特幣為基礎層的新金融生態系統。