美國供應鏈百日審查報告出爐　成立「突擊工作組」防被掏空

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-09 10:42

美國拜登政府6月8日發表關於美國從獲取半導體到電動車電池等關鍵產品的百日審查報告，並稱美國將成立新的「供應鏈貿易突擊工作組」對抗不公平貿易行為。這是拜登欲提升美國競爭力更廣泛策略的一部分，目的是因應中國構成的經濟威脅。

美國總統拜登（Joe Biden）2月下令審查關鍵的供應鏈，並要求行政部門100天內提交報告。如今篇幅達250頁的報告在8日出爐。它是旨在解決對供應鏈彈性以及長遠與中國競爭的擔憂，當中包括半導體、高容量電池、醫藥以及它們的有效成份、關鍵的礦物及戰略礦物，例如稀土。

報告強調供應鏈對國家安全、經濟穩定以及全球領導力的重要性，並指出新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行以及隨後的經濟動蕩暴露美國供應鏈的脆弱性，例如對醫療產品需求飆升，嚴重破壞醫療保健系統。

內文稱，原材料短缺使美國經濟更難從疫情引起的衰退中復蘇。供應的瓶頸助長了政府本相信將是暫時的通貨膨脹。

圖為6月2日美國總統拜登在白宮講述新冠肺炎疫苗接種計劃，副總統賀錦麗站在他身後。（AP）

跨部門工作組 聯同商界因應

拜登成立的新的工作組，將由商務部長、農業部長和運輸部長領導，重點關注供需不匹配的經濟領域。

美國家經濟委員會副主任法齊利（Sameera Fazili）6月8日白宮就此進行簡報時稱，新的工作組將召集其他利益相關者找出解決那些瓶頸的方法，並補充說由此產生的許多行動可能由私營公司而不是政府採取。

除工作組外，政府還將採取其他幾項措施來加強供應鏈，並在整個政府範圍內開展工作。

美國國家經濟委員會副主任法齊利6月8日在白宮進行新聞簡報，談及美國對於確保供應鏈安全的舉措，包括成立新的跨部門工作組。站在她後方的是美國白宮發言人普薩基。（AP）

數個部門一同出力

美國衞生與公眾服務部（ Department of Health and Human Services）將利用《國防生產法》（Defense Production Act）建立公私合作夥伴關係，以製造必要藥物。 它還將投入6,000萬美元用於增加藥物成分的生產。

能源部將發布一個關於開發鋰電池供應的藍圖，此外還將為先進電池提供大約170億美元的貸款，這將有助美國轉向使用電動汽車。

內政部將成立一個工作組，以確定在美國哪裏可生產以及加工關鍵礦物。商務部計劃增加半導體行業內的合作和投資，而勞工部將宣布為國家主導的學徒計劃提供1億美元的贈款。

圖為德州Xenex公司員工裝載可消滅新冠病毒的機器人。（AP）

此外由美國貿易代表領導的「供應鏈貿易突擊工作組」查找導致供應鏈「空心化」（hollowing out）的具體違規行為，它們可通過貿易補救措施加以解決，包括針對中國的貿易補救措施。

美國商務部正在考慮啟動232條款調查，調查進口釹磁鐵（neodymium magnet）對國家安全的影響。美國主要從中國進口釹磁鐵，它們用於電機和其他工業應用。