美國關鍵供應鏈百日審查報告：產業基礎及創新被掏空及抽乾

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-09 11:24

美國拜登政府6月8日發表關於美國從獲取關鍵產品的百日審查報告，當中包括半導體、高容量電池、醫藥以及它們的有效成分、關鍵的礦物及戰略礦物，例如稀土。華府6月8日並表篇幅250頁的報告，並推出包括成為跨部門工作組在內的措施應對。

報告內文稱，競爭國不公平貿易行為、私營企業與公共政策視廉價勞工、及時生產及併購為優先，以及私營企業着重短期回報多於長期投資；這些行為已掏空美國產業基礎，抽乾美國創新、遏制薪金與生產力增長。

報告內文就半導體產業指出，美國數十年來將太多製造外判到海外，在最先進技術上卻缺乏生產實力。

報告就關鍵礦物與材料指出，中國在全球精鍊產能的佔比規模太大，意味着美國縱使在進口關鍵礦物的實行來源多元化，或是增加本土開採，它仍依賴中國的加工。

文中稱美國在醫藥方面，關鍵醫藥產品以及學名藥（Generic Drugs）主要原料太過依賴進口。

圖為位於美國密歇根州波蒂奇的輝瑞Pfizer Global Supply Kalamazoo廠房，已包裝好的Pfizer-BioNTech新冠疫苗已準備送出。（AP）

報告在談及電池時稱，華府必須立即投資，擴大國內高容量電池的安全、多元化供應鏈。

內文建議華府着重美國製造與創新實力、支持市場發展，以投資勞工、價值永續與驅動品質。在關鍵產品方面，華府應發揮政府身為採購者與投資者的影響力，加強國際貿易規則與執行機制。此外美國應與盟國及夥伴合作，減低全球供應鏈的脆弱性。