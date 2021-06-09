薩爾瓦多把Bitcoin納入法定貨幣　商戶將須接受顧客以比特幣付款

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-09 21:46

中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）成為全球首個採納比特幣（Bitcoin）作為法定貨幣的國家。薩爾瓦多議會6月9日投票，以62票贊成、19票反對及3票棄權通過總統布克爾（Nayib Bukele）的提案，正式承認比特幣作為法定貨幣。

可用比特幣交稅

法案會在90天內生效。比特幣和美元的匯率由市場決定。新法之下，商戶必須接受顧客用比特幣購買商品或服務。民眾亦可以用比特幣交稅。

圖為6月6日薩爾瓦多總統布克爾在新聞發布會上發言。（Reuters）

布克爾9日表示，個人可自行選擇是否使用比特幣，而使用比特幣不會對用戶構成風險。

他說，政府會在薩爾瓦多發展銀行成立信託基金，基金可以立即將比特幣兌換成美元，這將承擔商人的風險。他說，基金內會持有約1.5億美元。

擬推「比特幣版投資移民」

布克爾表示，國家還正計劃推出新法律，向任何對薩爾瓦多經濟投資起碼3枚比特幣的人士，給予永久居留權。截至6月9日晚上9時45分，比特幣價格為34,928美元，3枚比特幣即約10.5萬美元（約81.7萬港元）。

▼更多關於薩爾瓦多的新聞：監獄「人形蜈蚣」背後 薩爾瓦多38歲總統的鐵腕抗疫爭議▼