日本首相菅義偉將台灣稱為國家　中方提出嚴正交涉

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-06-10 16:59

日本首相菅義偉6月9日與在野黨黨首召開黨首討論會，就東京奧運籌辦相關事宜和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫措施等問題展開討論。菅義偉和最大在野黨立憲民主黨代表枝野幸男，談到台灣時都罕見用「國家」來稱呼。

日本電視台等日媒報道，報道稱，菅義偉提到多國的防疫措施，列舉了「澳洲、新西蘭和台灣」後，説出了「這三個國家用罰金和刑罰對個人權利實施了很強的限制」這句話。

根據日媒發布的現場影片顯示，菅義偉説完這句話之後似乎沒有意識到這個錯誤，繼續以澳洲為例，對比日本和澳洲的疫情情況。

枝野幸男也舉台灣為例，說台灣是抑制新冠疫情擴大的「成功國家」。

日媒報道菅義偉這番表態時提到，日本沒有與台灣創建「外交關係」，遵循一個中國原則，日本國內普遍把台灣稱為「地區」而非國家。

中方嚴肅敦促日方對台灣問題重信守諾

中國外交部發言人汪文斌6月10日表示，日本領導人將台灣公然稱為所謂國家，嚴重違反中日聯合聲明等四個政治文件原則，嚴重違背日方迄今多次作出的「不將台灣視為國家」的鄭重承諾。中方對日方錯誤言論表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉，要求日方立即作出明確澄清，消除業已造成的惡劣影響，並確保不再發生此類情況。