美國「亞洲沙皇」坎貝爾指中國外交困境是咎由自取

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-09 23:39

美國國家安全委員會印太事務協調員、被稱為「亞洲沙皇」的坎貝爾（Kurt Campbell）6月8日表示，中國的政策遭全球強烈抵制，他認為北京只能怪責自己。他說在過去1至2年，為中國製造最多問題的國家不是美國，而是中國。

坎貝爾6月8日出席新美國安全中心（CNAS）主辦的活動時，發表上述言論。

坎貝爾稱，中國外交政策界明白，中國的政策包括南海島礁和人工島的軍事化、以及在全球外交方面更咄咄逼人的態度，有份導致全球對北京的抵制。他稱「但中國領導層的最核心圈是否明白此事？我認為這是一個我們無法回答的問題。」

坎貝爾提及，中國國家主席習近平漸漸變成中國的唯一領導人，而不是像過往的國家主席那樣成為「有凝聚力領導層」的一份子。他稱輔助習近平決策的人「愈來愈少」。

美國「亞洲沙皇」：圖為2021年6月9日，新美國安全中心網站上、美國國家安全委員會印太事務協調員、「亞洲沙皇」坎貝爾的照片。（新美國安全中心網站）

他在5月底時曾說，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、以及中國國務委員兼外長王毅，遠遠不屬於習近平的核心圈子。坎貝爾6月8日說自己「非常尊敬兩人，他們是能幹的中國代表」。