加媒：美加傳商討暫緩起訴孟晚舟

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-11 08:53

加媒6月7日援引3名消息人士話稱，加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）4月初曾往美國，與其商討「暫緩起訴孟晚舟」的可能性。

《環球郵報》7日稱，在加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）要求下，鮑達民4月初往美國華盛頓與美國高官進行3周的秘密會談，主要目的在於推動中國釋放斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）。

文中稱，美國為達到此一目的，討論了華府「暫緩起訴孟晚舟」的可能性。

內文稱，鮑達民在美已會見包括白宮國家安全委員會、司法部、國務院、國防部、財政部及商務部官員。

加拿大卑詩省的法院2021年3月31日進行孟晚舟引渡案的聽證會，圖為她在聽證會小休結束前回法院。（AP）

斯帕弗於中國被以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密等罪起訴，案件3月19日於遼寧丹東市中級人民法院不公開開庭審理。斯帕弗及其辯護律師到庭，法院則將依法擇期宣判。

康明凱涉嫌危害中國國家安全犯罪的案件，3月22日在北京第二中級人民法院進行閉門審訊，包括加拿大和美國在內的20多個國家的外交官在開審前抵達法院。

中國外交部2019年5月16日證實2人被捕，其中康明凱於2020年6月19日，被北京市人民檢察院第二分院以涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪向北京市第二中級人民法院提起公訴，斯帕弗則在同日被遼寧省丹東市人民檢察院，以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪向丹東市中級人民法院提起公訴。

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟2018年12月1日由香港乘機往墨西哥，於在溫哥華機場轉機被捕。加拿大稱是應美國司法部要求拘捕。之後中加關係急轉直下。有聲音認為康明凱及斯帕弗在華被拘與孟晚舟事件有關，除了他們，2020年8月兩天內2加拿大籍人士因涉及毒品罪行判處死刑。