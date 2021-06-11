王毅在日內瓦裁軍談判會議發表講話　促美俄大幅削減核武庫

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-11 20:27

中國外長王毅6月11日在日內瓦裁軍談判會議上發表視像講話時，促請美國與俄羅斯大幅削減核武庫。他未有直接點名美俄，但表示「兩個最大的核武器國家」應以可核查、有法律約束力的方式，進一步大幅削減各自核武庫。王毅又談到美方的單邊霸凌行徑是伊朗核問題的根源，認為率先解除對伊朗的制裁是重返全面協議的正確邏輯。

目前美國與俄羅斯擁有的核武器數量為全球數一數二，兩國被指合共掌握全球約9成的核武器。

倡不斷推進國際軍控與裁軍

中國外交部在網站刊出王毅的講話全文，他在講話內談到，不斷推進國際軍控、裁軍與防擴散進程，是維護世界和平與安全的重要手段。

對於如何推進這一進程，王毅提出中方的四點看法，包括共同維護全球戰略穩定、遵守國際軍控條約、談判解決防擴散問題及完善全球新興領域安全治理。

中國國務委員兼外長王毅6月7日在重慶主持紀念中國與東盟（Asean）建立對話關係30周年的特別外長會。（新華社）

兩大核武國應大幅削減核武

王毅稱，核裁軍應當始終遵循公平合理、逐步削減、向下平衡原則，「兩個最大的核武器國家應以可核查、不可逆和有法律約束力的方式，進一步大幅削減各自核武庫，從而為多邊核裁軍進程創造條件。」

王毅又表示，安理會5個常任理事國應當在減少戰略風險等方面加強合作，並就更廣泛戰略安全議題加強戰略對話、增進戰略互信，中方反對個別國家發展和部署影響戰略穩定的地區和全球反導系統，反對在別國周邊地區部署陸基中程導彈。

圖為2021年4月23日，中國國務委員兼外交部長王毅（中）於北京同美國對外關係委員會視像交流時。（新華社）

斥美國霸淩行徑是伊朗問題根源

在伊朗問題方面，王毅談到美方的單邊霸凌行徑是伊朗核問題的根源，率先解除對伊朗的制裁是重返全面協議的正確邏輯。

王毅稱，鑑於美伊恢復履約的談判已經進入衝刺階段，當事方應盡快作出政治決斷，加大外交努力，推動全面協議重返正軌。他稱，中方倡議建立海灣地區安全多邊對話平台，又支持建立中東無大規模殺傷性武器區。

王毅又表示，防止外太空武器化及外太空軍備競賽的緊迫性日益上升，中方呼籲裁軍談判會議盡早啟動旨在防止外太空軍備競賽的條約談判，歡迎各方就中國與俄羅斯共同提出的條約草案提出建設意見。