美國數百人接種新冠疫苗後出現心肌炎或心包膜炎　專家將開會討論

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-11 23:43

美國有逾1.7億人已接種至少一劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗，但有數百人在接種後出現心肌炎或心包膜炎，引來關注。據美國政府6月10日公布的數據，有789人出現有關情況，當中475人為30歲或以下，大部份患者經治療及休息後情況良好。美國疾病控制和預防中心（CDC）的公共衞生專家18日將就此開會討論。

彭博社報道，CDC發現自4月起心肌炎及心包膜炎的個案上升，這些罕見個案大多發生在男性青少年及年輕成年人身上。

據CDC公布數據，接種第一劑疫苗後出現心肌炎或心包膜炎的個案共216宗，患者年齡介12至94歲，年齡中位數為30歲；接種第二劑疫苗後出現有關情況的個案有573宗，患者年齡介14至87歲，年齡中位數為24歲。

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合共789宗個案的患者是接種「輝瑞疫苗」或「莫德納疫苗」，兩者都是採用信使核糖核酸（mRNA）技術。在789人中，有475人為30歲或以下。大部份患者經治療及休息後情況良好，逾8成人已沒有出現症狀。

未得出有因果關係結論

CDC的免疫實踐諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices）將在6月18日開會，討論有關個案上升問題。

CDC表示，它正在評估有關情況的風險，不過目前沒有得出「疫苗與心肌炎或心包膜炎個案」有因果關係的結論。

韓國：密切留意有關情況

韓國也表示密切留意有關情況，中央防疫對策本部第二副本部長權埈郁6月11日表示，政府正嚴密關注海外相關動向。