G7峰會｜與會國傳達成共識　繼續刺激經濟

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-12 18:03

消息人士透露，在當地時間6月11日舉行的七國集團（G7）峰會上，G7領導人已達成共識，將繼續通過財政刺激來支持本國經濟復甦。

據財聯社6月12日援引消息人士報道，七國集團領導人一致認為，應該制定長期政策，以確保未來公共財政的健康。

據悉，包括德國總理默克爾（Angela Merkel）在內的所有領導人都支持採取更多經濟刺激措施。從過往經驗來看，德國一向反對通過舉債來刺激經濟增長，但在新冠疫情爆發之後，德國已改變了自己的立場。

拜登（Joe Biden）政府一直在美國國內積極推進大規模經濟刺激法案，2021年2月，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）呼籲七國集團的同僚繼續加大刺激經濟的力度。而國際貨幣基金組織（IMF）也多次敦促G7等國繼續採取財政支持措施。

G7領導人6月11日在英國會晤。（AP）

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）指出，西方主要富裕經濟體需要某種「長期財政支柱」，以安撫投資者，同時為避免經濟復甦受到損害，各國不應輕易提升市場利率。德拉吉曾在2011至2019年擔任歐洲央行行長。

七國領導人討論了通脹上升的問題，他們都認為近期的通脹上升只是暫時的。此外，會議還強調了採取行動降低失業率的重要性，例如再培訓和為年輕工人提供支持。

在峰會開幕式上，英國首相約翰遜（Boris Johnson）指出，各國領導人應注意經濟復甦是否均衡，避免重複2008年經濟危機的錯誤。