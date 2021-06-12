英女王接見拜登夫婦王室禮儀多？　跟着「這樣做」準沒錯

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-14 00:42

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）真正的生日是4月21日，而她的官方生日日期是6月12日。在她低調慶生之際，英國也在舉行G7峰會。她13日會在溫莎堡（Windsor Castle）接見美國總統拜登（Joe Biden）及夫人吉爾（Jill Biden）。

這將是女王丈夫菲臘親王（Prince Philip）去世後首次接見外國領袖。拜登是女王第13位會見的美國總統。

女王13日會在溫莎堡方庭（Quadrangle）迎接拜登和吉爾。同場還有儀仗隊恭候拜登伉儷光臨。

由御林軍擲彈兵衛隊（Grenadier Guards）第一營「女王連」（Queen's Company）組成的儀仗隊會嗚放皇家禮炮歡迎他們，亦會演奏美國國歌。拜登之後會由儀仗隊指揮官陪同一起檢閱儀仗隊，再與女王和吉爾聯袂觀看軍事巡遊。

女王再來會與拜登夫婦一同享用下午茶。

英女王壽辰：圖為英女王伊利沙伯二世2021年6月12日出席慶祝她官方生日的活動，並在溫莎堡閱兵。（AP）

覲見女王有規矩

拜登雖是全球大國領袖之一，但在覲見女王見時仍需遵守一些王室規則。

人們覲見女王的王室規定包括，男性見到女王時可輕輕低頭，女性可行一個小的屈膝禮。在與女王握手時，人們可回握，但不能過度用力或熱情等。人們與女王談話時，應由女王先發言；交談期間，人們第一次稱女王為陛下，接下來則稱她為女士（Ma'am）；人們覲見女王時須緊記不能直呼女王名諱。

其實最安全的做法是「跟着女王」：她走，隨她走，她坐下，就隨她坐下，且除與她握手外，不能隨意觸碰到她，除非她先進行觸碰。

美國前第一夫人米歇爾（左）曾憶述自己在覲見英女王時很緊張，多得女王一句「全部禮儀都是垃圾」，令她快速放鬆下來。圖為2012年，沙特女權份子薩馬爾在當時的美國第一夫人米歇爾和國務卿希拉里見證下，獲頒「國際婦女勇氣獎」。（Reuters）

米歇爾犯禁？

美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）公開打破這個規則，一度引起外界熱烈討論。她2009年4月與丈夫奧巴馬（Barack Obama）訪英，伸手摟在女王背後。

這一幕出現之際，原來她們正在交談，抱怨腳部酸痛。

在米歇爾伸手摟住女王之後，女王也將手搭在對方腰部，展現非常親切的一面。

米歇爾回憶稱，她在覲見女王時非常緊張，腦海中不斷溫習王室禮儀，但女王說了一句「全部的禮儀都是垃圾」，讓她很快放鬆下來。