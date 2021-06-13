G7峰會公報促請中國尊重新疆和香港人權

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-13 22:21

七國集團（G7）峰會6月13日結束。G7領導人當日在公報中，呼籲中國尊重新疆地區人民的人權，以及容許香港實行高度自治。

公報提及，G7會宣揚它們的價值觀，包括要求中國尊重人權和基本自由，尤其是要在與新疆有關的議題和權利方面做到此事。G7要求中國尊重香港的自由和高度自治，指它們已被載入《中英聯合​聲明》和《基本法》中。

G7亦強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸問題。

G7仍然嚴重關切東海和南海的情況，並強烈反對任何單方面改變現狀和令緊張局勢加劇的企圖。

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）指，G7必須坦率地說，它們在甚麼事情上不同意中國的做法。惟他稱G7不是正對中國採取特別強硬的態度，它們需要合作。

G7同意增加它們在氣候方面的資金捐助，以兌現它們2009年的承諾、每年調動1000億美元來幫助較貧窮的國家減少碳排放，以及應對全球暖化。已發展國家在2009年已承諾，它們2020年之前，要每年共同貢獻1000億美元來協助較貧窮國家應對氣候變化，但它們仍未兌現承諾。

G7同意提升科技，加快自使用煤炭上過渡。

G7在公報中重申，它們支持日本以安全和可靠的方式舉辦2020年東京奧運會和殘奧會，以作為全球團結克服新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的象徵。

它們要求就俄羅斯網絡犯罪及化學武器採取行動。

與會國領袖亦矢言在有需要時繼續維持對經濟的支持。