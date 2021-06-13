G7峰會拜登記者會：指控中國侵犯人權　稱對新冠病毒溯源未有結論

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-13 23:14

七國集團峰會6月13日結束，美國總統拜登（Joe Biden）舉行記者會。

他在提及中國時指出，中國有它的「一帶一路」倡議，「而我們想，會有一個更平等的方法去向一些國家供應（它們所需）。」

他花了不少篇幅提及中國，他在提及中國時稱，G7就侵犯人權發聲。他說「G7在峰會公報中明確地同意就侵犯人權發聲，明確地。」

他說：「我強烈地認為，我們相對於『一帶一路』（可提供）一個更民主的選擇。」

G7峰會：圖為美國總統拜登6月13日在峰會結束後，在康沃爾機場出席新聞發布會。他稱G7提出的基建方案，是相對中國「一帶一路」來說更平等的選擇。（AP）

「民主政體與獨裁者之爭」

他說：「看來我們正與獨裁者競爭。我們的競爭在於，民主國家能否與獨裁者。」他稱民主國家能否通力合作，是這個世代的考驗。

拜登稱：「我們將會直接地與中國打交道。」他稱：「我已向（中國國家主席）習近平說，我不是尋求衝突的。」

拜登在記者會上稱，他對G7公報中提及中國的篇幅表示滿意。

G7峰會：圖為美國總統拜登6月13日在峰會結束後，在康沃爾機場出席新聞發布會。他之後前往溫莎堡，與英女王一同享用下午茶。（AP）

籲中國更負責

他稱：「中國應開始更負責任地行事。中國應該更透明。中國需在人權方面更負責任地行事。」

這位美國總統在談及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情病毒溯源時稱，「我們（編按：他指的應是世衛專家組）進不到實驗實，就病毒源頭達致結論。」

他說中國須讓調查員進入國內的實驗室，以讓他們確定新冠病毒疫情爆發，是源於自然還是「實驗室出了錯」的結果。

他稱：「我對於病毒源頭未得出結論。」拜登說：「我們需獲准進入中國的一些實驗室，去確定我們不會再有下一次疫情。他說，缺乏透明度會導致另一個疫情大流行出現。