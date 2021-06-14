以色列變天｜貝內特就任總理　多國領袖祝賀

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-14 09:58

以色列國會6月13日投票批准新政府成立，統一右翼聯盟（Yamina）領袖貝內特（Naftali Bennett）出任以色列總理，多國領袖祝賀。

2021年6月13日，以色列新總理貝內特在耶路撒冷舉行首次內閣會議。（AP）

49歲的貝內特宣誓就任以色列第13任總理，接替現任總理內塔尼亞胡。內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）12年的總理生涯終結。

新政府成立後，總理一職由統一右翼聯盟領導人貝內特擔任，57歲的中間派擁有未來黨（Yesh Atid）領袖拉皮德（Yair Lapid）任副總理兼外長，兩人將在約兩年後進行職位輪換。

以色列國會6月13日批准新政府後，各國領袖對統一右翼聯盟領導人貝內特出任總理表示祝賀。

美國總統拜登（Joe Biden）6月13日與即將上任的以色列總理貝內特通電話時表示祝賀。白宮表示，在電話會談中，拜登強調了他數十年來對美以關係的堅定支持，以及他對以色列安全的堅定不移承諾。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）也向貝內特多發賀電，稱渥太華仍然堅定地致力於兩國解決方案，讓以色列人和巴勒斯坦人在沒有恐懼和在人權得到尊重下，生活在和平、安全和尊嚴中。

英國外交藍韜文（Dominic Raab）就以色列新政府成立的消息在Twitter發文稱，「我期待在安全、貿易和氣候變化方面繼續合作，並共同努力確保該地區的和平。」