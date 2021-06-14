傅瑩警告中美競爭將日趨激烈：中國必須直面美國挑戰

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-14 23:03

「中美競爭將會日趨激烈」，「大國競爭比的是哪種制度更穩定」，「中國需要直面美國發起的競爭挑戰」，面對中美關係緊張局面，中國外交部前副部長傅瑩做出如上判斷。

據《北京日報》6月13日報道，中國外交部前副部長、北京清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩近日應邀線上出席俄羅斯科學院普里馬科夫世界經濟與國際關係研究所主辦的普里馬科夫讀書會國際論壇。

在論壇「中國需要全球領導力嗎？」的環節，傅瑩以《「全球領導力」與中國》為題發表了講話。

對於「中美競爭」的話題，傅瑩指出，中美不應惡性競爭。美國不甘心喪失全球領導地位，拜登（Joe Biden）政府已下定決心與中國展開「長期戰略競爭」。

傅瑩認為，預計這種競爭將會「很激烈」。

2019年11月21日，2019年創新經濟論壇開幕式在中國北京舉行。傅瑩（右）與美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，左）在論壇上進行交流。（視覺中國）

傅瑩指出，中國無意與美國進行「戰略競爭」，「但我們並不迴避兩個大國在科技、經濟等不同領域存在競爭，希望這種競爭能保持在良性軌道上，最終共同演進、各美其美、美美與共。」

傅瑩在演講時説：「阻擋中國向前邁進取代美國，美國當前的對華政策服務於這一根本目標。美方正加緊行政和法律舉措，制定全方位的對華競爭政策。中國需要直面美國發起的競爭挑戰。」

傅瑩認為，這種競爭歸根結底要靠辦好自己的事。中國率先控制住新冠疫情，重回快速發展軌道，必將煥發出新的勃勃生機。

傅瑩表示，中國沒有興趣輸出自己的意識形態和政治制度，但很清楚大國競爭比的是哪種制度更穩定，更能激發人民的向心力和創造力。

傅瑩説，中國也知道，這種競爭不排斥合作，在必須合作也可以合作的領域，比如經貿、地區熱點、應對氣候變化、防擴散等，中國還要同美方協調利益。