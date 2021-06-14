英媒：北約公報料把中國列為安全威脅　但不會稱北京為對手

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-14 16:55

英媒6月14日報道，預計北約（NATO）領導人6月14日將首次把中國列為這個西方聯盟的一個安全威脅。

路透社6月14日報道指出，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）把當天的北約峰會稱為一個「關鍵時刻」。這次峰會的目的是向美國總統拜登（Joe Biden）表明，北約仍然是美國在世界各地維護和平與民主努力的核心支持，這些努力包括對抗中國及其迅速的軍事崛起。

斯托爾滕貝格抵達布魯塞爾準備出席北約峰會時說，中國不是北約的敵人，「中國離我們愈來愈近。我們在網絡空間看到他們，我們在非洲看到中國，我們也看到，中國大量投資我們自己的關鍵基礎設施上。 」

他又指：「我們知道中國持有的價值觀與我們的不一樣……我們作為一個聯盟，需要共同做出回應。」

北約外交官稱中國是對大西洋安全的系統性挑戰：

有外交官表示，北約峰會的最後公報不會將中國稱為對手，但會表現出擔憂，稱中國與俄羅斯一起進行軍事演習，發動網絡攻擊，並迅速加強海軍建設，是對大西洋安全的「系統性」挑戰。

美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）在從G7峰會到比利時首都布魯塞爾的拜登專機空軍一號（Air Force One）上告訴記者，「中國將以一種我們從未見過、更強而有力的方式出現在（北約）公報中。」