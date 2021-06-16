匈牙利議會通過捐地興建復旦大學校園

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-16 17:06

匈牙利議會6月15日批准了一項政府提案，將國有土地捐贈給計劃於布達佩斯建立校區的中國上海復旦大學。議會的決定忽視了反對黨過去幾週針對這項計劃的批評。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）所屬的青年民主主義者聯盟（Fidesz）議員以壓倒性票數將多瑙河畔的四塊土地捐贈給負責中國上海復旦大學布達佩斯校園的基金會，讓校區取代原本計劃蓋於該地的學生宿舍區。

一些反對者擔心，中國上海復旦大學價值20億美元的校園可能會破壞匈牙利高等教育質量，並幫助北京增加於匈牙利和歐盟的影響力。匈牙利反對黨指責歐爾班向中國、俄羅斯和其他專制政府示好，同時通過遏制司法和媒體的獨立來激怒歐洲盟國。

正在爭取2022年大選的布達佩斯市長考拉喬尼（Gergely Karacsony）尋求選舉前對中國上海復旦大學園案進行公投。他稱，「布達佩斯的市民已經對政府的計劃發表了意見，96%的人不希望當地學生宿舍區的位置有一所中國共產黨大學。」

歐爾班政府則認為，中國上海復旦大學可以幫助匈牙利吸引新的研發中心和新的投資，尤其因為匈牙利長期依賴外國投資來推動經濟增長。

歐爾班還駁斥關於中國上海復旦大學校園將幫助北京增加於匈牙利影響力的批評。他說：「所有這樣的國家，包括中國或越南，每次國際會議開始時都向我們保證，他們只是在尋求務實的合作，並不想將他們的意識形態強壓於我們之上。」