拜登行政命令保障敏感數據　英媒：中國部份應用程式或被封殺

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-18 09:49

路透社6月17日引述知情人士報道，根據美國總統拜登（Joe Biden）旨在保護美國人敏感數據的行政命令，如果中國應用程式想留於美國市場，就將被迫採取更加嚴格措施，保護私人資料。

報道指，美國商務部可能會發出傳票，收集某些智能手機、平板電腦和桌面電腦軟件應用程序的資料。商務部之後可能會就在美國使用這些應用程式的條件進行談判，或者禁止這些應用程式。

一名消息人士稱，美國官員同樣有前總統特朗普（Donald Trump）TikTok禁令提到的憂慮。他們尤其擔心中國可以追蹤到美國政府員工的位置、建立個人資料檔案和進行企業間諜活動。

一名消息人士稱，美國官員已經開始與盟友討論採取類似做法，希望合作國家能就應該被禁止的應用程序達成一致。

報道指，特朗普政府針對的WeChat、TikTok和其他八款應用程式符合接受拜登團隊審查的條件。一名消息人士稱，部份應用程式有嚴重數據保護問題，暫時未清楚為什麼其他應用程式構成國家安全風險。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將決定美國針對哪些應用程式採取行動，但必須符合某些標準，例如，這些應用程序必須由支持外國對手（如中國或俄羅斯）的軍事或情報活動的個人或實體擁有、控制或管理。

美國商務部發言人稱，如果雷蒙多認為某款應用程式存在不可接受的風險，她「有權直接通知當事各方」，或於政府的官方日報公布相關信息。公司有30日時間提出反對或者改善。