美歐加強多方面合作對中俄抗衡　布林肯與戴琪及雷蒙多有份帶頭

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-18 14:05

美國總統拜登（Joe Biden）訪歐之後，美國和歐盟打算在科技監管、工業發展和雙邊貿易領域加強合作，旨在幫助西方盟友在開發和保護關鍵和新興技術方面提升與中國和俄羅斯進行競爭的力量。

據美國《華爾街日報》6月17日稱美國和歐盟6月15日宣布將成立一個新的高級別貿易和科技委員會（Trade and Technology Council，簡稱TTC）。

TCC的目標是促進美國和歐盟各自內部，以及美歐之間的創新和投資，加強供應鏈，避免不必要的貿易壁壘。

歐盟委員會執行副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）就此表示：「（歐美）結盟的可能性出現了。」

該委員會將由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）共同擔任主席。

歐盟方面將由歐盟負責競爭和數字政策的最高官員維斯特格與負責貿易事務的執行副總裁東布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）共同擔任主席。

美國與歐盟對委員會官員的任命顯示出美歐對該委員會都寄予厚望。

中國外交部發言人曾表示，美國怎麼發展，怎麼提升美國的競爭力，這是美國自己的事，但中方堅決反對美國拿中國説事，把中國當假想敵。

中方認為，美國最大的威脅是美國自己，把自己的事情辦好，比什麼都重要。