新冠肺炎｜牛津研究：曾患病未必能長期免疫

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-18 19:32

英國牛津大學（University of Oxford）研究人員針對曾感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的醫療保健人員進行研究，曾患新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）不一定能長期預防再受感染，尤其是面對「值得關注變異株」（variants of concern，VOC）。研究結果6月15日在網站Research Square發表。

研究由英國牛津大學與英國新冠病毒免疫學協會（UK Coronavirus Immunology Consortium，暫譯）合作進行。是次研究結果仍是預印本，未經同行評審。

研究人員分析78名醫療保健人員的血液樣本。他們都在2020年4月至6月確診，當中包括有徵狀及無徵狀患者。他們確診後6個月，每月都驗血，以檢測其免疫反應。

研究發現，在康復後1個月檢測出偏弱免疫反應者，第6個月已沒有可用於中和Alpha變種病毒（它首於英國）的抗體，也沒有可用於中和Beta變種病毒（首見於南非）的抗體。另一方面，研究人員未分析針對Delta變種病毒（首見於印度）的數據。

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研究人員發現，他們在確診6個月後的免疫反應有顯著差異。大部份曾出現徵狀的患者在6個月後仍有可檢測到的免疫反應，但逾25%人沒有；逾90%無徵狀患者在6月後沒有可檢測到的免疫反應。

牛津大學肝臟學和實驗醫學教授巴恩斯（Eleanor Barnes）總結稱，曾經染疫與接種疫苗是相當不同的，「如您接種，會有有力的免疫反應，但自在自然感染，反應多樣化得多。」巴恩斯是這項研究的高級作者。