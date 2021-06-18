東京奧運｜日本專家建議政府和奧組委「空場」舉辦

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-18 20:28

包括日本政府新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染症對策小組會會長尾身茂等專家，18日就東京奧運會和殘奧會向政府與奧組委提交建議，表示空場舉辦讓比賽場館內的感染擴大風險最低，是理想的方式。

中通社18日引述專家建議稱，若接納觀眾，就需要採取比其他大規模活動的人數上限更為嚴格的限制，僅限居住在舉辦地的人群；一旦出現疫情擴大的跡象，就改為空場舉辦。

專家們在建議中強烈警惕稱，因為奧運無論規模還是關注度都遠超普通的體育賽事，舉辦時間也與暑假和盂蘭盆節重合，「存在全國各地的人員外出因奧運而增多，導致疫情擴大和醫療告急的風險」。

專家還分析稱，首都圈的人外出已經增多，即使疫苗接種順利推進，「從7月至8月，感染人數及重症患者數有可能再次增加」。

日本新冠肺炎疫情：圖為6月18日，其中一名向東京奧組委提供建議的傳染病專家岡部信彦（右）以及東京奧組委奧運舉辦統管中村英正，一同在東京出席記者會。（AP）

他們為此建議要求即使接納觀眾，也應限定為在舉辦地居住且能充分採取防疫措施的人群；停止舉行公眾觀賽等眾人聚集的助威活動。一旦出現疫情擴大和醫療告急的跡象，就應毫不猶豫地採取包括緊急事態宣言在內的對策。

日本首相菅義偉17日在記者會上表示有意接納觀眾入場，但東京都醫師會會長尾崎治夫認為，「預計7、8月疫情將出現反彈，若舉辦奧運，大概唯有空場吧。」日媒6月16日引述東京奧運會相關人士稱，東京奧運正在以允許觀眾入場的方針進行最終調整。

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日本放送協會（NHK）6月16日稱東京奧組委、日本政府、東京都政府、國際奧委會和國際殘奧會將於近日舉行五方會談，討論具體的方案，決定各個會場的可容納人數上限。

共同社引述政府消息人士指，日本計劃在東京奧運的活動中允許容納最多1萬名觀眾、或會場可容納的觀眾人數一半。