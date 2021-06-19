新冠肺炎｜巴勒斯坦取消接收以色列一批快將過期疫苗

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-19 03:11

巴勒斯坦自治政府6月18日宣布，取消接收一批來自以色列的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的協議，指該批疫苗的有效日期比原先協議為短。

以色列和巴勒斯坦原本在18日較早時達成交換協議，以色列向巴勒斯坦提供140萬劑即將到期的輝瑞疫苗，以換取巴勒斯坦在今年較後時間向以色列供應相同數量的疫苗。

以色列新總理貝內特（Naftali Bennett）辦公室的聲明表示，向巴勒斯坦供應的疫苗快將到期。巴勒斯坦則稱協議有助加快當地的接種速度，但巴勒斯坦衛生部長凱拉（Mai al-Kaila）之後表示，以色列方面原本指疫苗在7或8月到期，但發現它們在6月到期，因此他們沒有足夠時間為民眾接種，所以拒絕使用。

巴勒斯坦自治政府發言人指，當局就疫苗有效日期問題取消協議，並已經退回首批運抵當地的疫苗。

西岸及加沙地區合共有大約520萬名巴勒斯坦人居住，當地至今有大約30%的合資格人士已經接種最少一劑疫苗。而巴勒斯坦的疫苗重要來自以色列、俄羅斯、阿聯酋和中國，以及由世界衛生組織（WHO）主導的新冠疫苗全球獲取機制（​COVAX）。

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