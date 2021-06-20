父親節・新冠肺炎｜疫病無情衝擊　3個家庭發生無法逆轉的巨變

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-20 08:02

多地民眾在6月20日迎來新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下的第二個父親節。惟一家人一起共度佳節不是必然，很多爸爸已不在人世。截至6月19日，全球已有逾385萬人死於新冠肺炎，當中有不少死者是為人父者。

瑪希：擺賣慈父遺作

45歲的印度北方邦居民庫馬爾（Pradip Kumar）死於新冠肺炎。他4月離世，遺下妻子、健康不好的雙親，以及正在小學就讀的女兒。他生前以製作襯衫養家糊口，是家中經濟支柱。

庫馬爾的女兒瑪希（Mahi）明白失去父親後，家中陷入嚴重經濟困難。她只好在父親節前夕，於家門前擺賣他生前製作的襯衫，以此幫補家計。

對瑪希來說，照顧家庭的需求之大，令傷心都變得奢侈。她能哀悼父親的空間，可能是擺攤時未有客人上門的時候。我們實在難以想像，她看着父親的遺作時，既不捨而又想將它們賣掉的矛盾心情。

瑪希接受印度媒體訪問時說：「自從爸爸去世後，我們就開始面對困難。我祖父已超過70歲，身體也不好。由於我們無法得到幫助，我們決定出售家中的襯衫。」

警方發現瑪希孤身一人在賣衣服，於是主動協助。當地官員亦指會向她提供經濟援助。

圖為2020年12月16日美國德州一間名為Paramount Theatre的戲院，其入口處上方本來是用於列出電影名稱的招牌，現時只有「這是精彩的生活，已取消」。這可說是美國人的現實生活寫照，不少美國民眾更失去至愛親朋，哀痛不已。圖為完成製作招牌的工作人員，在劇院入口經過（AP）

哈理森：痛失愛兒

有人渡過父親「永遠缺席」的父親節，有人則須面對兒子永遠無法承歡膝下的悲痛現實。

居於美國亞拉巴馬州的哈理森（Madison Harrison）稱，他的兒子羅納德（Ronald）2月時因新冠肺炎併發症而撒手人寰，享年42歲。

他稱當有人在說自己失去孩子的故事時，其他人不會感受到他的痛苦，除非他們有親身經歷過喪子之痛。他說：「它（失去孩子）就像失去自己的一部份。我們會談及此事，但當你有時想起他時，你只會想哭，因為他不在。」

哈理森憶述兒子在世時，一家5口在一起的快樂時光。他指當時家中很熱鬧，家人高聲聊天，聲音大到好像屋內有20個人一樣。他稱現時雖有2名孩子作伴，一切已不復當年，而且羅納德是派對核心人物。他離世後，他們已失去很多。

巴西新冠肺炎疫情：圖為2020年6月16日，巴西格拉瓦塔伊一名男子前往父親居住的老人院探望父親，並與父親擁抱。 （Getty）

斯韋特：劫後餘生

有人則比庫馬爾和羅納德幸運，他們戰勝病魔、得以和家人團聚。美國加州作家斯韋特（Jeff Sweat）就是其中一個幸運兒。他2月時患上新冠肺炎，而且病情嚴重，醫生決定用藥物引導他進入昏迷狀態、以提高他的生存機會 。

斯韋特在進入人工昏迷前，在醫院深切治療部中通過視像通訊程式和家人說再見。他當時一說話，體內氧氣水平就會降低，令醫院內的警報響起。他的兒子傑克遜（Jackson）稱：「我當時以為這會是我最後一次與他說話。」

醫護人員本來說，斯韋特或會昏迷2至3天，但他最終在3週後才醒來、1個月後出院。

事後他們全家人都患上深切治療後症候群（PICS），它是一種與創傷後遺症（PTSD）類似的精神創傷。斯韋特表示，他們不會再當能一家團聚是理所當然的事。他也正在寫書，記載自己瀕死的經歷。

新冠肺炎令不少人親身體會到人生的無常，改變很多人的一生。痛失愛兒的哈理森想對那些在2021年能慶祝父親節的人說，能享受天倫之樂時就要好好享受，因您永遠不會知道將會發生什麼事。