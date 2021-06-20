葡萄牙里斯本市政府向外國使館分享示威者資料　市長道歉但拒下台

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-20 04:07

葡萄牙首都里斯本（Lisbon）市長梅迪納（Fernando Medina）6月18日表示，市政府在過去三年曾違法向多國領事館分享示威發起人的個人資料。消息指牽涉在內的領事館包括古巴、委內瑞拉、中國及俄羅斯等國家。

事件源於一名俄裔葡國示威發起人上周向傳媒表示，自己的個人資料遭到市政府與俄羅斯駐當地使館及外交部分享，並憂慮自己能否返回俄羅斯。

多間傳媒其後報道，里斯本市政府亦與中國、以色列、安哥拉、古巴及委內瑞拉的使館分享示威發起人資料。

市政府經過內部調查後，發現當局自2012年起曾向外國使館分享182場示威發起人的個人資料，其中52宗是在歐盟2018年《一般資料保護規範》（General Data Protection Regulation，GDPR）禁止類似措施的法例生效後發生。

梅迪納為事件致歉，稱已經辭退有關官員，並表示這宗事件不應發生。他雖然因此面對下台壓力，但重申無意辭職。

有關措施在現任總理科斯塔（Antonio Costa）2011年擔任里斯本市長時開始實施，但2013年一份內部審視指當局應該停止該措施，並在之後再次提出同一觀點，指歐盟的GDPR於2018年生效後，就應停止分享類似資料。