美國航母全艦衝擊試驗　爆炸威力堪比4級地震

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-20 22:11

美國海軍網站6月18日公布，美國「福特」號航母6月18日完成了首次「全艦衝擊試驗」（Full Ship Shock Trials），這艘航母離正式部署又進了一步。

試驗現場十分震撼（點擊圖集瀏覽）：

+ 4 + 4 + 4

網站6月18日發表聲明稱，6月18日，美國海軍「福特」號航母成功地完成第一次預定的爆炸事件，作為「全艦衝擊試驗」的一部分。

聲明稱，這次試驗是在美國東海岸進行，試驗符合減輕環境影響的要求，尊重試驗區域海洋生物的已知遷移模式。

聲明指出，這些衝擊試驗將提供數據，用於驗證船舶的硬度。聲明強調，「福特」號航母是美國海軍最新和最先進的航母。

與此同時，「福特」號航母的Twitter在6月19日也發文稱，航母完成了首次「全艦衝擊試驗」，這次衝擊試驗證明，這艘戰艦能夠承受攻擊，並繼續完成任務。

據悉，在試驗過程中，美國海軍使用了專用的水雷，在距離航母一定範圍爆破，水雷在水中爆發的衝擊波會衝擊航母，從而能夠檢測航母的性能。

💥🌊



The #USSGeraldRFord (CVN 78), a first-in-class aircraft carrier designed using advanced modeling, testing, and analysis, successfully completed the first scheduled explosive event as part of Full Ship Shock Trials (FSST), June 18.



Read more: https://t.co/LWoXUsTQmP pic.twitter.com/dLIfM8fHkN — U.S. Navy (@USNavy) June 19, 2021

美國Insider網站6月18日稱，試驗意味着在軍艦附近引爆爆炸物，模擬實戰情況。美國海軍研究協會新聞網稱，這次爆炸的威力相當於3.9級的地震。

據悉，自1987年「羅斯福」號航母進行水下衝擊試驗以來，美國海軍的航母就沒有再進行過這種試驗。該試驗旨在檢驗艦載設備和系統在遭受衝擊後的運行能力。

美國「福特」號航母2021年4月份已經完成了交付後的測試。這項為期一年半的試驗於2019年10月開始，內容包括飛行甲板驗證、艦載機部隊運行、作戰系統資格測試等。

美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael M. Gilday）上將近日表示，希望能在2022年部署「福特」號航母。

美國海軍有11艘航母，目前是包括10艘尼米茲級航母和1艘福特級航母，其中福特級航母是美國海軍的新鋭型號，擁有電磁彈射和電磁推進等先進技術，並且採用了集中式損管系統，此外還配備有雙波段相控陣雷達。