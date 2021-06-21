中國駐朝大使罕見在朝鮮報章發文　稱中朝友誼符合雙方利益

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-21 11:47

在朝鮮領導人金正恩表態對美國要做好對話和對抗兩手準備後，中國駐朝鮮大使李進軍6月21日在朝鮮黨報發文引發關注。

據韓聯社6月21日報道，李進軍於中國國家主席習近平訪問朝鮮兩周年之際，在朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》發表署名文章，強調將為地區和平與有關各方進行溝通。

李進軍6月21日在朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》第4版發文，提到中朝兩國風雨同舟，共歷患難，深知和平的來之不易，中方願同朝方共同維護和平，共創美好未來。兩國將分享黨和國家建設經驗，促進教育、文化、衛生、農業、旅遊等領域的交流，推動兩國青年互訪和地方層面的交流。

李進軍在文章中稱，2021年7月1日是中國共產黨成立100周年紀念日，中方發展中朝友誼，初心不改，航向依舊。中朝兩國兩黨幾代領導人一直保持着密切交往，像走親戚一樣常來常往。傳承發揚中朝傳統友誼，符合雙方共同利益，是雙方共同的戰略選擇。

韓聯社特別提到，中國駐朝鮮大使在《勞動新聞》發表署名文章相當罕見。分析指出，在美國加強韓美同盟、朝鮮流露對話決心之際，中方以紀念習近平訪問朝鮮兩周年為契機強調中朝溝通鞏固中朝關係並維護朝鮮半島和平，可能有在東北亞鉗制美國、加強對朝鮮影響力的考慮。

此外，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致朝鮮封閉邊境的情況下，中國強調交流合作，可能有重啓中朝貿易紓解朝鮮經濟困難的意圖。

在這之前，金正恩6月17日在朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第三次全體會議上，詳細分析了新一屆美國政府對朝鮮的政策動向，首次公開提出要堅持適當的戰略戰術反制措施，堅持對話和對抗兩手準備，尤其是萬無一失做好對抗準備。