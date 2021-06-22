美企被要求不得使用聯邦補貼基金採購華為5G產品　中國回應

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-06-22 02:03

由於美國聯邦通信委員會（FCC）認定中國電訊設備供應商華為對美國構成國家安全威脅，美國一上訴法院裁定美企不能使用聯邦補貼基金採購華為5G產品，對此中國外交部發言人趙立堅在６月21日舉行的例行記者會上回應。

趙立堅表示，美國一段時間以來不斷詆譭抹黑華為，但迄今為止拿不出任何真憑實據證明華為產品對美國和其他國家構成安全威脅。

趙立堅指出，美國政府為了維護美國科技壟斷和霸權地位，泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，脅迫他國排斥華為公司，這是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定，也戳穿了美方所謂公平競爭的虛偽面目，令人不齒。

趙立堅重申，中方支持相關企業依法維護自己的正當權益，並再次敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國的蓄意抹黑和指責，停止對中國特定企業的無理打壓，為中國企業在美國正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。美方的錯誤行徑必將損害美國企業及美國自身利益。

據瞭解，美國聯邦通信委員會2021年3月根據一項2019年旨在保護美國通訊網絡的法律，認定華為、中興等五家中國企業對美國國家安全構成威脅。

此後2021年6月17日，美國聯邦通信委員會投票支持推進一項計劃，旨在禁止這些被視為國家安全威脅的中國企業的設備獲批用於美國電訊網絡。