緬甸政變｜日本難民審批極嚴格　緬甸國家足球隊員會否獲批成焦點

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-22 14:58

緬甸軍方發動政變推翻民選政府，一名運動員日前隨團前往日本參加比賽後要尋求庇護，他決定6月22日提交難民申請。日本的難民審批是出了名的嚴格，成功率極低，事件再次牽起國內外對日本難民制度的關注。

圖為6月17日，日本大阪。緬甸足球隊守門員派良雄在比賽後未隨隊回國，留日申請難民。（Reuters）

自緬甸軍方發動政變以來，局勢動盪不安。日本法務省5月時宣布，將特別延長日本工作的緬甸僑民簽證。而在6月8日，日本國會亦罕有通過決議，譴責緬甸軍方發動政變推翻民選政府，要求軍方即時停止暴虐對待國民行為，並釋放國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）。

至日前緬甸足球隊赴日比賽期間，守門員派良雄（Pyae Lyan Aung，音譯）在比賽結束後未有隨隊回國，而是留日尋求庇護。日媒報道指他在5月28日參與世界盃足球賽第二次亞洲預賽，演奏國歌期間，高舉象徵反對緬甸軍政府的三指手勢。

事件引起了國內外的關注，特別在20日的世界難民日，有專家表示日本應藉機會檢討難民的申請制度及資格。

極低的難民獲批率

根據聯合國難民署數字，日本2020年獲批的難民比率僅0.4%，相比其他七大工業國（G7），如加拿大的55.7%、美國的29.6%等，日本的數字可謂極低。

有專家指責，這是因為日本的審核制度過分嚴苛所致。日本中央大學國際人權法北村泰三教授指出，日本要求申請者不能單靠個人口述，必須客觀地充分證明，自己回國後會遭受生命危險。而且在申請時，申請者必須把證據等全翻譯成日語，這都大大增加了申請者的負擔。

而且申請者在與難民調查官會面時，不允許律師跟隨身邊，部分會面僅花不足數分鐘就結束。北村教授表示，日本必須修改制度，讓律師能夠同場給予協助。

目前未知緬甸球員派良雄的申請會否獲批。派良雄表示，希望日本政府能給予協助，即使不批准其難民申請，也希望能讓他暫時居留日本。