新冠肺炎︱立陶宛宣布向台灣捐贈2萬劑疫苗

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-22 23:13

歐洲國家立陶宛6月22日宣布，將向台灣捐贈2萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，預計9月底前送達。

This morning the 🇱🇹 Lithuanian Government approved donation of 20 thousand vaccines to 🇹🇼 #Taiwan. I am proud that we can, albeit in a small way, to show solidarity with the Taiwanese people in combatting the COVID-19. Freedom-loving people should look out for each other! — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) June 22, 2021

立陶宛外長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）6月22日在Twitter上宣布，22日早上，立陶宛政府批准向台灣捐贈2萬劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗。

他還説，數量雖然小，但是展示了與台灣人民的團結，共同對抗新冠肺炎，「熱愛自由的人們應該互相幫助！」

對於立陶宛的舉動，台灣駐美代表蕭美琴在Twitter上表示感謝，她稱「是的，熱愛自由的人們應該互相幫助！」

值得一提的是，立陶宛近來退出了由北京主導、中國與中東歐國家之間的「17+1」合作機制。蘭斯伯格斯5月22日宣布了該國退出「17+1」的決定，他還敦促其他歐洲國家一同退出「17+1」合作機制。