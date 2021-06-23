中國常駐聯合國代表：國際社會應為推動阿富汗和平貢獻更多正能量

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-06-23 08:27

中國常駐聯合國代表張軍22日在安理會阿富汗問題視頻公開會上發言說，國際社會應為推動阿富汗和平和解進程貢獻更多正能量。

張軍說，當前阿富汗局勢走到了關鍵的十字路口，正在進入新一輪充滿不確定性的階段。自美國4月中旬宣佈撤軍以來，阿人內部談判不進反退，安全形勢每況愈下，經濟和人道局勢日益嚴峻。中方對此深表擔憂。

張軍表示，阿富汗的命運掌握在阿人民手裏，阿富汗未來政治安排應由阿人民自主作出選擇。國際社會應遵循「阿人主導、阿人所有」原則，恪守公平公正，為推動阿富汗和平和解進程貢獻更多正能量。任何外部力量都不能在阿富汗謀求狹隘的私利，都不能把阿富汗當成地緣政治博弈的角力場。阿富汗各方應以國家和人民利益為重，共同鞏固過去20年和平重建的進展，探索符合國情的治理模式和發展道路。

張軍說，未來一段時期，外國部隊撤出問題仍是影響阿局勢的最大外部因素。中方敦促外國部隊負責任、有序撤出，與阿富汗政府就撤出後的安排充分協商，對地區國家增強透明度，防止安全局勢惡化甚至失控。恐怖主義依然是阿富汗和地區國家面臨的嚴峻挑戰，各方應加大力度打擊「基地」組織、「伊斯蘭國」、「東伊運」等恐怖組織，防止恐怖勢力借機回潮。中方反對任何將反恐政治化或搞雙重標準的做法。

張軍說，國際社會應繼續支持阿富汗和平和解進程，幫助阿富汗開展區域合作，加強互聯互通，增強自主發展能力。發達國家應切實履行承諾，繼續向阿富汗提供發展和人道援助。

張軍表示，中國作為阿富汗友好鄰國，一直積極支持阿富汗和平進程並為此作出努力。目前，中阿共建「一帶一路」諒解備忘錄正有序落實。新冠疫情暴發以來，中方向阿富汗提供多批次抗疫物資和緊急糧食援助。中方將盡己所能，繼續做阿富汗和平和解進程的支持者、斡旋者、便利提供者，幫助阿早日實現和平穩定、發展繁榮。