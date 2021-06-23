36個伊朗相關網站涉違反制裁　遭美國司法部封鎖

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-23 14:49

美國司法部6月22日公布，36個與伊朗有關的網站違反美國制裁，目前已經被封鎖。很多被查封的網站，被指與散布虛假訊息的活動或暴力組織有關。

美國司法部發聲明指：「美國22日根據法庭命令，以違反美國制裁為由，查封33個被伊朗伊斯蘭廣播電視聯盟（IRTVU，暫譯）使用的網站和3個由親伊朗的伊拉克民兵組織、「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）營運的網站。」伊朗政府主要英語衛星電視頻道新聞電視台（Press TV），以及政府的阿拉伯語電視頻道旗幟電視台（Al Alam）也被封鎖。

伊朗：圖為6月18日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊在德黑蘭參加總統選舉投票。（AP）

美國司法部稱，其中33個IRTVU使用的網域名稱由一間美國企業擁有，IRTVU使用它們前，沒有透過美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）取得許可。「真主黨旅」也沒有取得許可。

數個被封鎖的網站更改網域名稱，並在數小時內重新運作，包括新聞電視台和旗幟電視台。它們分別使用伊朗網域名稱Presstv.ir和Alalam.ir。

伊朗半官方的新聞社伊朗青年記者俱樂部（YJC，暫譯）22日表示，美國的行動「顯示（美國）對言論自由的呼籲都是謊言」。