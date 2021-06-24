新冠肺炎｜美國CDC顧問：輝瑞、莫德納疫苗或與青年患心肌炎有關

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-24 02:34

美國疾病控制和預防中心（CDC）的顧問團隊6月23日指，接種輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的年輕人，或可能出現罕宥的心臟問題。

美國CDC的新冠疫苗安全技術（Vaccine Safety Technical，VaST）工作組23日發表報告，指年青人接種第二劑輝瑞或莫德納的信使核糖核酸（mRNA）疫苗後，出現心肌炎或心膜炎的風險明顯較高，而且這個情況都是發生在男性身上。

CDC免疫安全中心副總監島袋（Tom Shimabukuro）表示，中心旗下的疫苗安全資料庫連結（Vaccine Safety Datalink）數據指出，12至39歲人士在接種第二劑疫苗後三周，平均每100萬人就有12.6宗類似個案。

VaST的上級組織疫苗接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP）23日會開會分析mRNA疫苗與心臟問題的關係。

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美國CDC已經調查這個主要出現在年輕男性的問題多時，並在6月較早前指當局仍然評估情況，沒證實疫苗與心臟問題的因果關係。不過當局亦指出，患上有關問題的病人普遍已經康復。

另外以色列衛生部門曾指出，相信輝瑞疫苗與出現心臟問題有關連，但由於最先在印度發現的Delta變種病毒肆虐，因此當局鼓勵12至15歲年輕人接種疫苗。