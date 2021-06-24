英國否認驅逐艦遭俄軍開火　稱按照國際法航行　英媒還原現場情況

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-06-24 09:59

俄羅斯國防部表示，俄羅斯黑海艦隊6月23日於克里米亞半島對開向英國驅逐艦開火警告。英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言人指，英國軍艦被俄軍開火和宣稱英國軍艦進入俄羅斯水域的説法都是不正確。

英國國防部稱，「我們認為俄羅斯當時正在黑海進行炮擊演習，他們是事先向海事界發出他們的活動警告。沒有人向『捍衛者』號驅逐艦開火，我們也不認同俄方於『護衞者』號航道投擲炸彈的説法。」國防部提到，海軍軍艦當時按照國際法駛經烏克蘭水域。

英國廣播公司（BBC）記者比爾（Jonathan Beale）事發時身處「捍衛者」號。他描述當時有20多架飛機於上空盤旋，還有兩艘俄艦尾隨其後，距離一度只有100米遠。

比爾稱，俄軍通過無線電發出了愈來愈多的警告，其中一條是「如果你們不改變航向，我就會開火」。比爾透露確實聽到了遠處有開火，但他認為英艦應該處於射程之外很遠的地方。

2014年，俄羅斯吞併克里米亞，視克里米亞半島周圍水域為俄羅斯水域。西方國家一直認為克里米亞屬於俄羅斯，並不承認俄羅斯對有關水域的主權。

俄羅斯國防部稱，俄羅斯黑海艦隊與聯邦安全局邊防部隊一起制止英國驅逐艦侵犯俄羅斯邊境的行為，被迫開火進行警告。國防部表示，俄方已經就越境將對其使用武器做出警告，但是英國沒有做出反應，邊防護衛艦隨後開火警告，蘇-24M飛機向英國海軍『捍衛者』號驅逐艦航行的方向投擲航空炸彈。