加拿大原住民寄宿學校舊址發現數百個無名墳墓

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-24 11:41

加拿大考維塞斯第一民族（The Cowessess First Nation）6月23日表示，他們於薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）馬里瓦爾印第安寄宿學校（Marieval Indian Residential School）的遺址發現了數百個無名墳墓。

加拿大廣播公司（CBC）6月23日報道，考維塞斯第一民族和主權土著第一民族聯合會發布的新聞稿沒有提到具體數字，但表示是迄今為止加拿大發現的最多的一次。他們將於24日舉行記者會公布具體細節。

馬里瓦爾印第安寄宿學校從1899年到1997年於考維塞斯現在所在的地區運作。上世紀70年代，「第一民族」從天主教會接管學校的墓地。本月早些時候，考維塞斯開始使用透地雷達來確定無標記墳墓的位置。

第一民族國民議會議長貝勒加德（Perry Bellegarde）説，這個消息是悲慘的，但並不令人驚訝，「我敦促所有加拿大人於這個極其困難和激動的時刻與第一民族站在一起」。