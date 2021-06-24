日本稱深切關注《蘋果日報》停刊事件　中國：反對插手香港事務

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-24 20:45

香港《蘋果日報》6月24日出版最後一份實體報紙後停止營運，日本內閣官房長官加藤勝信同日表示，深切關注事件，又稱對香港新聞自由大幅倒退深表擔憂。中國外交部回應稱，日本個別政客公然插手香港事務和干涉中國內政，嚴重違反國際法，絕不接受日方謬論。

日本放送協會（NHK）報道，加藤勝信6月24日上午在記者會表示，對香港至今享有的言論自由和新聞自由出現大幅倒退深表擔憂，他稱，日本將敦請中國政府和香港當局遵守香港基本法，保護香港的言論和新聞自由。加藤勝信又表示，日方同時將與國際社會緊密合作，鍥而不捨地對中方開展工作。

圖為日本內閣官房長官加藤勝信2021年6月11日在眾議院出席委員會會議時發言。（AP）

外交部：干涉中國內政

中國外交部發言人趙立堅同日回應稱，日本個別政客公然插手香港事務和干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，「我們表示強烈不滿和堅決反對，絕不接受日方的謬論。」

趙立堅又稱，香港是法治社會，不是法外天堂，新聞自由不是免罪牌，反中亂港沒有法外權。他表示，香港特區政府有法必依，違法必究，執法必嚴，得到香港民眾的普遍歡迎和積極支持，有利於鞏固和完善「一國兩制」，有利於促進香港繁榮穩定。