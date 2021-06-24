美國邁阿密12層高大樓突然半邊倒塌至少1死10傷　99人下落不明

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-25 20:46

美國佛羅里達州一棟位於沿海地帶、在邁阿密地區的住宅樓宇，在6月24日凌晨突然局部倒塌，造成至少1人死亡、10人受傷，搜救工作仍在繼續，官員預計死亡數字將上升。 當局原先指有51人下落不明，及後證實有99人失蹤，另外102人平安無事。

事發於6月24日凌晨約1時半，肇事樓宇位於佛羅里達州邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）的瑟夫賽德鎮（Surfside），名為Champlain Towers South Condo，建於1981年，有超過130個單位，大約80個單位有人居住。

邁阿密-戴德縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）表示，樓宇有約一半單位在事件中倒塌，並指當局已經成功聯絡102名住戶，但仍有最少99人下落不明。她亦稱已經接獲總統拜登（Joe Biden）的來電，對方承諾會提供一切聯邦資源協助。

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當地消防部門官員則提到，目前已經從瓦礫中救出37人，其中11人受傷，有4人需要送院。該名官員指瓦礫中傳出聲音，認為可能是被困人士敲打瓦礫的求救聲，因此當局計劃通宵搜救。

瑟夫賽德鎮長伯克特（Charles Burkett）表示，目前知悉大樓屋頂曾有工程，但他也表示，看不到這工程如何可以導致倒塌事件。

《今日美國》（USA Today）報道，佛羅里達國際大學（Florida International University）一份在2020年的研究指出，肇事樓宇建於由濕地填平的土地上，並自1990年代開始已經出現沉降情況。